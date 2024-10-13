Бывшая возлюбленная Канье Уэста заявила, что жалеет о романе с рэпером: «Ненавижу»

Актриса, модель и блогерша Джулия Фокс заявила в интервью изданию The Sunday Times, что жалеет о краткосрочном романе с рэпером Канье Уэстом.

«Я очень сожалею об этих отношениях. Я ненавижу их! Роман продлился всего несколько недель, но будет преследовать меня всю жизнь», — сказала блогерша.

Джулия Фокс призналась, что не хотела бы, чтобы ее знали как «чью-то девушку». По словам актрисы, она изначально не планировала рассказывать общественности об их романе с Канье Уэстом.

«Я тогда подумала: «Нам стоит подождать», но потом внезапно все было сделано за моей спиной. Я быстро поняла, что меня просто используют как пешку», — заявила она.

Джулия Фокс - актриса, модель и блогерша и дизайнер, которая прославилась своими необычными и откровенными нарядами. В 2022-м она состояла в отношениях с рэпером Канье Уэстом, он тогда уже развелся с Ким Кардашьян.

Знаменитости вместе позировали на Неделе моды в Париже. Однако их роман продлился всего полтора месяца. Паре было тяжело поддерживать отношения на расстоянии: Фокс жила в Нью-Йорке, музыкант - в Лос-Анджелесе. Позже Джулия призналась, что ей трудно быть просто одной из бывших девушек музыканта.

После разрыва Уэст начал встречаться с Бьянкой Цензори. Они поженились в декабре 2022 года. Сейчас супруги переживают сложный период в отношениях.