Вчера вечером в летней столице был открыт магазин эротических товаров Hotlips, на открытии которого советы давала секс-тренер Эпп Кярсин.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ На открытии магазина для взрослых собрались толпы людей: некоторые приезжали из других городов
Новый магазин оказался очень популярным среди жителей Пярну: в субботу вечером туда пришло столько людей, что было трудно найти свободное место. На открытие приехали и издалека, например, из Вяндра прибыли Сирье и Силья, которые специально приехали в летнюю столицу ради этого события.