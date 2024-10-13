Вс, 13.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ На открытии магазина для взрослых собрались толпы людей: некоторые приезжали из других городов

Перевод: Елизавета Лынник
Copy

Вчера вечером в летней столице был открыт магазин эротических товаров Hotlips, на открытии которого советы давала секс-тренер Эпп Кярсин.

Новый магазин оказался очень популярным среди жителей Пярну: в субботу вечером туда пришло столько людей, что было трудно найти свободное место. На открытие приехали и издалека, например, из Вяндра прибыли Сирье и Силья, которые специально приехали в летнюю столицу ради этого события.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх