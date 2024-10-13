ФОТО Известная эстонская виолончелистка вступила в словесную перепалку с интернет-комментатором: «У меня нет конкурентов в мире красоты»

Виолончелистка и мать четверых детей Сильвия Ильвес поделилась в социальных сетях скриншотом едкого комментария, который оставила неизвестная женщина под статьей о ней.
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«Боже, почему на всех фотографиях она выглядит как мужчина...» - написала незнакомка в комментариях на Facebook, критикуя Ильвес.
«Ты права», - согласилась с анонимной комментаторшей Ильвес и добавила: «Воспитание одних мальчиков действительно делает женщину временами более мужественной. Игра на виолончели может придать женскому телу мужские мышцы, и прости, что я родилась с широкой грудной клеткой».