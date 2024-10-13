«На следующее утро, когда ливни ослабли, я увидела много потрепанных деревьев и сломанных розовых зонтиков», - пишет политик Кадри Симсон в социальных сетях и призывает всех женщин пройти скрининг на рак груди. «Раннее обнаружение может спасти жизнь!»
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ФОТО ⟩ «Самолет трясло и выли сирены!» Политик Кадри Симсон попала во Франции в сильный шторм
Кадри Симсон (47), работающая комиссаром по вопросам энергетики в Европейской комиссии, поделилась в Instagram фотографией, как она оказалась в городе По во Франции во время сильного ливня.
«Самолет трясло, и сирены выли», - описывает Симсон сильный шторм. «На следующее утро, когда ливни ослабли, я увидела много потрепанных деревьев и сломанных розовых зонтиков», - объясняет Симсон и отмечает, что зонтики символизируют «Розовый октябрь», месяц осведомленности о раке груди.