ФОТО «Самолет трясло и выли сирены!» Политик Кадри Симсон попала во Франции в сильный шторм

«На следующее утро, когда ливни ослабли, я увидела много потрепанных деревьев и сломанных розовых зонтиков», - пишет политик Кадри Симсон в социальных сетях и призывает всех женщин пройти скрининг на рак груди. «Раннее обнаружение может спасти жизнь!»