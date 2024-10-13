«Я не знаю, сколько времени мне осталось»: Элтон Джон рассказал о своем страхе

77-летний британский певец, пианист и композитор Элтон Джон, документальный фильм о котором «Элтон Джон: Никогда не поздно» впервые был показан на днях на Лондонском кинофестивале BFI, признался, что боится смерти. Об этом пишет Metro.

В картине он снят в гримерке стадиона «Доджер» в Лос-Анджелесе во время своего прощального тура. Артист осматривает вещи, которые его окружают, и не скрывает своих мыслей.

«Интересно, что будет со всем этим, когда я закончу? Это последний период моей жизни. Я не знаю, сколько времени мне осталось. Вы думаете об этом больше, когда достигаете моего возраста. Вы думаете о жизни и смерти. Вы думаете: "Ну, я просто хочу быть там, где хочу быть сейчас"», - говорит он.

В последние годы здоровье музыканта сильно ухудшилось: он перенес замену коленного и тазобедренного суставов, а также операцию по удалению рака простаты. Понимая, что времени у него действительно немного, в прошлом году он завершил свой прощальный пятилетний тур Farewell Yellow Brick Road концертом в Стокгольме, дав 330 концертов по всему миру.