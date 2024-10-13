Прислушивайтесь к интуиции: сегодня ее подсказки будут особенно точными, своевременными и полезными. Благодаря им удастся быстро принять верное решение, сориентироваться в неоднозначной ситуации. День благоприятен для общения, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 13 ОКТЯБРЯ ⟩ Львам пора действовать решительней, а Стрельцам нужно говорить прямо
Очень разные по характеру люди могут поладить и договориться о сотрудничестве, если их цели хоть в чем-то схожи. Даже те, кто обычно отступает перед преградами, сдается, едва столкнувшись с какими-то трудностями, сегодня проявляют завидную настойчивость. Можно не только добиться поставленных целей, но и изменить мир к лучшему.
Овен
Отличный день для того, чтобы встретиться с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Нетрудно будет произвести хорошее впечатление даже на тех, кто обычно настроен критически и замечает только недостатки окружающих. Удается завоевать доверие новых знакомых. Часто именно благодаря их поддержке вы быстро справляетесь со сложными делами. Финансовые и имущественные вопросы могут решиться самым благоприятным для вас образом. Не исключено, что сегодня вы найдете новый источник доходов или заключите сделку, которая принесет значительную прибыль.
Телец
Будьте внимательны. Сегодня вы можете заметить то, что ускользнуло от других, и добиться успеха благодаря своей наблюдательности. Иногда вам удается догадаться, что на душе у окружающих, определить, каковы их истинные намерения. Это тоже очень помогает в делах. Едва ли кто-то сможет ввести вас в заблуждение или сбить с толку. Ко всему, за что беретесь, вы относитесь серьезно. Окружающим нравится и такой подход, и то, что вы не даете легкомысленных обещаний. Поэтому вполне вероятно, что вы получите какие-то интересные предложения.
Близнецы
Самые важные и сложные дела стоит планировать на первую половину дня. Именно в это время проще будет добиться нужного результата, а какие-то серьезные проблемы едва ли возникнут. Позже станет сложнее сосредоточиться, к тому же в ваши дела будут чаще вмешиваться окружающие, и это едва ли пойдет на пользу. Зато у вас будет шанс получить какую-то полезную информацию, пообщаться с людьми, готовыми поделиться ценным опытом. Вечер – благоприятное время для общения с близкими, обсуждения вопросов, важных для всех. Можно делиться сомнениями и переживаниями, не опасаясь недопонимания.
Рак
Стройте планы. Сегодня вам совсем нетрудно будет правильно оценить собственные силы и намерения окружающих, догадаться о том, как могут развиваться события. Вы не строите иллюзий и не питаете ложных надежд. Именно поэтому ваши идеи многим придутся по вкусу и наверняка найдутся желающие помочь вам в осуществлении задуманного. День подходит для общения с друзьями: найдутся и интересные темы для разговоров, и дела, которыми захочется заняться вместе. Кроме того, вы получите поддержку, в которой нуждаетесь, и настроение заметно улучшится.
Лев
Действуйте решительно и не сомневайтесь в успехе своих начинаний. Сегодня у вас получается все, за что вы беретесь. Можно быстро справиться со сложными делами, добиться отличных результатов там, где другие потерпели неудачу. Удается быстро находить общий язык с самыми разными людьми, и на многих вы производите неизгладимое впечатление. Вероятно начало и дружеских, и романтических отношений. Вы полны энергии и способны на многое, но порой все же нуждаетесь в отдыхе. Вечер для него отлично подходит.
Дева
Поторопитесь. Начало дня подходит для важных дел, дает шанс отлично справиться с тем, что раньше не получалось. К тому же в это время вы особенно хорошо ладите с окружающими, и можете даже с недавними соперниками договориться о совместных действиях. Можно делиться идеями: они наверняка получат поддержку. Вторая половина дня хорошо подходит для того, чтобы вернуться к каким-то делам, которые долго не удавалось довести до конца. Кроме того, будет возможность решить домашние проблемы. Справившись с ними, вы почувствуете себя гораздо лучше.
Весы
Подходящий день для обсуждения важных вопросов. Удастся избежать долгих споров, быстро найти решение, которое понравится всем. Вероятно начало долгого сотрудничества. Оно окажется полезным для вас в профессиональном плане, откроет новые возможности, позволит увеличить доходы. Не стоит спешить с решением финансовых вопросов: тут легко что-то упустить из виду. Полезно будет посоветоваться с близкими, их подсказки помогут избежать напрасных расходов, неудачных покупок. Звезды благосклонны к влюбленным, день принесет им много приятных моментов.
Скорпион
Думайте, это получается у вас просто отлично. Вам удастся найти верные ответы на очень сложные вопросы, разобраться в сложных, запутанных ситуациях. Появляются хорошие идеи, можно тщательно проработать планы. Часто вы обращаете внимание на детали, ускользнувшие от других, поэтому не допускаете ошибок, не попадаете в ловушки, расставленные недоброжелателями. Привычные занятия могут казаться скучноватыми, иногда приходится делать над собой усилие, чтобы довести начатое до конца. Не требуйте от себя невозможного. Подумайте, нельзя ли что-то отложить на потом.
Стрелец
Говорите прямо, тогда вас поймут правильно. День категорически не подходит для того, чтобы маскировать неприятную правду намеками или надеяться на то, что люди сами поймут, что вы имеете в виду. Удивительно, но сейчас к вам прислушиваются даже те, кого интересует только собственная точка зрения. Это очень помогает в делах. Можно решать финансовые вопросы. Тут вы не строите иллюзий. Это позволяет избежать напрасных расходов, неудачных вложений. И запланированные, и спонтанные покупки оказываются удачными.
Козерог
Чем больше вы интересуетесь тем, что происходит вокруг, тем больше полезного можете сделать и для себя, и для других. Порой приходится исправлять чужие ошибки. Нельзя сказать, что вы беретесь за это с большим энтузиазмом, но справляетесь просто отлично. Удачно решаются рабочие вопросы, о которых было много разговоров в течение последних недель. Можно говорить о важном: окружающие понимают вас правильно и во многом поддерживают. Близкие радуют хорошими новостями, неожиданными предложениями и приятными сюрпризами.
Водолей
Вы мгновенно запоминаете все, что может оказаться полезным, быстро учитесь, хорошо справляетесь с новыми делами. День благоприятен для работы, требующей творческого подхода и фантазии. Вы на многое смотрите не так, как другие, и часто помогает в решении сложных вопросов. Утомляют привычные однообразные занятия. Хочется чего-то необычного, захватывающего. Полезно будет сменить обстановку: новые впечатления вдохновляют, к тому же в пути могут завязаться полезные знакомства. Вечер подходит для встречи с друзьями.
Рыбы
Вы внимательны к окружающим, замечаете многие важные детали, легко догадываетесь о чужих секретах. Ваша проницательность изумляет окружающих; некоторые могут всерьез поверить в то, что вы читаете их мысли. Понимая, что на вашу доверчивость рассчитывать не стоит, сомнительные личности держатся от вас подальше. Хорошо проходят деловые переговоры. Вам быстро удается найти верный тон, убедить всех в своей правоте. С близкими вы тоже отлично ладите, но тут требуется чуть больше терпения. Иногда простые вещи приходится объяснять дважды. Хорошо, что это не вызывает у вас раздражения.