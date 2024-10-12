Дочь известного рэпера рассказала, что отец домогался ее, когда она была ребенком

Своё признание 26-летняя Буку Аби сделала в документальном сериале «Карма: Путешествие дочери», который транслирует Tvei Network. По словам девушки, ей было восемь или девять лет, когда она подверглась домогательствам со стороны отца.

«Я помню, что проснулась от того, что он трогал меня. Я не знала, что делать, поэтому просто лежала и притворялась спящей. Я так боялась кому-то рассказать об этом. Боялась даже рассказать маме», - поделилась Буку.

Она заявила, что порой сама не верила в то, как отец поступил с ней, ведь для нее он был «всем». В итоге, когда ей было 10 лет, она все же рассказала о произошедшем своей матери, и некоторое время спустя они вместе написали анонимное заявление в полицию. Однако из-за того что они слишком долго ждали, R. Kelly уже нельзя было привлечь к ответственности.

«Тогда я почувствовала, что в моём признании не было никакого смысла, - сказала Аби и добавила, что из-за травмирующего инцидента в детстве она столкнулась с психологическими проблемами: - За одну миллисекунду вся моя жизнь изменилась, и я сама изменилась. Я потеряла ту искру и тот свет, что были во мне». По словам девушки, у нее даже были суицидальные мысли. Однажды ее мать Андреа, которая была замужем за певцом с 1996 по 2009 год (о желании развестись она объявила еще в 2005-м), обнаружила порезы на руках дочери.

После того как Буку рассказала обо всём матери, она перестала навещать отца, как и ее брат Роберт и сестра Джаа.

Адвокат R. Kelly в беседе с People отверг заявления Аби. Он сказал, что Андреа уже обвиняла R. Kelly в растлении дочери, и это дело расследовал Департамент по делам детей и семьи штата Иллинойс, однако доказательств не было найдено. Мужчина добавил, что авторы документального сериала не обращались к его клиенту за комментарием.

Напомним, что в 2022 году R. Kelly приговорили к 30 годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии и сексуальной эксплуатации женщин и несовершеннолетних девушек.