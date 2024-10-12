«Надежды рухнули»: Бритни Спирс столкнулась с финансовым кризисом

Испытывающая нехватку денег Бритни Спирс отчаянно пытается запустить в производство свой биографический фильм, но, поскольку его выход откладывается до 2025 года, это стало серьезным ударом по самолюбию поп-звезды и ее финансовому положению, сообщает Radar Online.

Бритни возлагает надежды на фильм Universal, основанный на ее мемуарах «Женщина во мне». В последнее время из-за недостатка финансирования работа над фильмом замедлилась. Певицу в Голливуде предупредили, что ей придется «подождать некоторое время, прежде чем история ее жизни попадет на большой экран». «Она видела в этом свое спасение, но теперь эти надежды рухнули», - отметил инсайдер.

42-летняя певица растратила свое состояние в 60 миллионов долларов и столкнулась с финансовым кризисом. Она обязана выплачивать почти один миллион долларов ежегодных алиментов на содержание своих сыновей: 19-летнего Шона и 18-летнего Джейдена от бывшего мужа Кевина Федерлайна до конца этого учебного года.

Друзья опасаются, что капитал Спирс сокращается, а она не останавливается и продолжает тратить деньги. «Бритни не выпускала альбомов уже восемь лет и не давала концертов уже шесть лет», - отметил инсайдер. «Деньги уходят, но не поступают!» - отметил источник.