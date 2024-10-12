Велосипедный вор сочинил настоящую сказку

В тот же день, когда у Кристи пропал ее грузовой велосипед стоимостью 2500 евро, вор зашел в один из веломагазинов на улице Вана-Каламая и поговорил с Мартином, который там работает.

«В первый раз он пришел больше недели назад. А затем ровно через неделю, уже на грузовом велосипеде», - вспоминает Мартин. В обоих случаях вор заходил в магазин, потому что хотел на короткое время одолжить инструменты для ремонта своих транспортных средств.

«Во второй раз он пришел на грузовом велосипеде, и я подумал: "Окей, где ты его взял?" Он сказал, что обменял его на что-то, и у него есть какой-то металлист, который предлагает ему более высокую цену, чем металлолом. То есть как-то он что-то обменял и, в общем, получил его. Я подумал: "Ну да..." - начал спрашивать, сколько стоит аккумулятор для этого велосипеда и электромотор. Потому что он не понимал, что это на самом деле электрический велосипед, который был у Кристи, но женщина сняла аккумулятор до того, как его украли».

В первый раз, когда вор вошел в магазин, по словам Мартина, он пришел с настоящим велосипедом, который действительно выглядел так, словно его нашли возле мусорных контейнеров.