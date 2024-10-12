Мартин говорит, что изначально он не особо углублялся в то, с каким велосипедом пришел вор, скорее, его желание было как можно быстрее избавиться от вонючего господина. Тем не менее, вор производил впечатление доброго старика, и Мартин не отказал ему.
В тот же вечер, когда вор был с грузовым велосипедом перед магазином, Мартин также увидел пост в Facebook, после чего кусочки головоломки начали складываться воедино.
«Вечером я разговорился с одним клиентом о грузовых велосипедах и решил ненадолго заглянуть в сообщество грузовых велосипедов на Facebook. И ровно за 30 минут до этого Кристи опубликовала сообщение о том, что ее велосипед украли. Тогда все стало на свои места».
Мартин не помнит точно, как звали воришку. «У него было какое-то русское имя... Александр или Олег, точно не помню. Эстонского языка он не знал».
Однако вор рассказывал, как ему очень нравится заниматься велосипедами. «Он сказал, что ходит по Каламая, ностальгируя, потому что когда-то работал здесь в 70-х и 80-х годах на каком-то заводе холодильников. По сути, он сказал, что сейчас рыщет по мусорным контейнерам в поисках металла и велосипедов».
Так вор и создал историю, которая казалась правдоподобной. «Смотришь на него, и он кажется безобидным стариком, но на самом деле он - вор», - говорит Мартин.
В этом году в Таллинне было украдено почти 500 велосипедов и самокатов
Руководитель группы расследования уличных преступлений Ида-Харьюского отделения полиции Ян Лантс говорит, что в полицию поступило заявление по этому делу. Вор пока еще не задержан.
Лантс отмечает, что езда на велосипедах и самокатах становится все более популярной, и их цены тоже растут, поэтому полиция видит, что в основном воруют для себя или на продажу. «Нет конкретных марок велосипедов или самокатов, которые воруют. Берут те, которые не закреплены замком или у которых слабые замки».
В этом году в Таллинне произошла 491 кража велосипедов или самокатов.
По районам города (цифры включают велосипеды и самокаты):
Кесклинн - 150
Кристийне - 45
Пыхья-Таллинн - 91
Нымме - 26
Хааберсти - 34
Мустамяэ - 74
Ласнамяэ - 61
Пирита - 10