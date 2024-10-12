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ФОТО В Таллинне орудует серийный велосипедный вор: на вид – безобидный старик, но не все так просто, как кажется (1)

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото: Facebook

Во вторник в районе Каламая был украден велосипед, принадлежащий Кристи. Через несколько дней, благодаря социальным сетям, удалось выяснить, что это серийный вор, который за считанные дни похитил три велосипеда.

«Мы по-прежнему ждем любых подсказок, так как велосипеды и вор пока не найдены. Даже самые незначительные детали могут оказаться важными», - говорит Кристи, у которой во вторник украли велосипед.

Первой жертвой серийного вора стал велосипед Кристи. Теперь, благодаря ее детективной работе и полученным через социальные сети наводкам, удалось восстановить хронологию действий велосипедного вора за последние несколько дней.

«Это довольно старый грузовой велосипед», - говорит Кристи, рассказывая о своем велосипеде. Он служил ее семье для повседневных поездок уже более трех лет, и в свое время за него пришлось заплатить 2500 евро.

На момент кражи аккумулятор с велосипеда был снят. «Без аккумулятора на нем довольно сложно ездить, этот вор показал невероятную физическую силу, передвигаясь на нем по Таллинну», - добавляет женщина.

Вор украл велосипед Кристи с улицы Вана-Каламая во вторник, примерно за полчаса до полудня. «У меня есть фото с камеры наблюдения того момента, когда он уезжает на нем. В это время я была на собрании и обнаружила кражу только около пяти вечера. Но мне удалось восстановить хронологию его действий за 8 октября и последующие дни».

Хронология действий вора.
Хронология действий вора. Фото: Facebook

Всего через несколько часов после этого велосипедный вор совершил еще одну кражу. «Мать с сыном пошли в магазин Mugavik Barefoot на улице Теллискиви, чтобы купить обувь, и припарковали перед зданием зеленый детский велосипед. Это также зафиксировала камера. Затем вор подъехал на велосипед к зданию и положил детский велосипед к себе в корзину».

В пятницу стало известно, что таинственный велосипедный вор связан еще с третьей кражей - это произошло в четверг в полдень. На этот раз жертвой вора стал черный женский велосипед.

В четверг мужчина катался на черном женском велосипеде, который он украл в тот день.
В четверг мужчина катался на черном женском велосипеде, который он украл в тот день. Фото: Facebook

Вся хронология действий велосипедного вора была восстановлена благодаря Кристи. «Люди сами связывались со мной, и я также отслеживаю информацию в социальных сетях, чтобы понять, могут ли кражи быть связаны. Сообщение о краже детского велосипеда появилось сначала отдельно, и мы поняли, что эти два случая можно связать».

Теперь вор поменял грузовой велосипед на украденный в четверг женский велосипед. «Вчера (в пятницу) его видели на Петербургском шоссе, в Circle-K, где он обедал», - говорит Кристи.

Вор напротив Circle K.
Вор напротив Circle K. Фото: Facebook

Заявления также поданы в полицию. «Поступило сообщение, что на улице Сальме его видели в день кражи моего грузового велосипеда около шести вечера. Я сразу позвонила в полицию и сообщила об этом, чтобы патрули в этом районе обратили внимание. После этого мне перезвонили из полиции и сказали, чтобы я подала заявление, что я и сделала».

Кристи, которая составила подробный обзор действий велосипедного вора, отмечает, что граждане оказали огромную помощь. «Мы продолжаем ждать наводок, так как велосипеды и вор пока не найдены. Даже самые незначительные детали могут быть важны, или если кто-то заметит что-то на продажу».

Вор на черном велосипеде.
Вор на черном велосипеде. Фото: Facebook

Кристи предполагает, что мужчина не действует в одиночку. «Так как его заметили с двумя другими подельниками, можно предположить, что на пути совершения краж он не действует один. Возможно, он сам не занимается перепродажей, а просто собирает украденное». 

Велосипедный вор сочинил настоящую сказку

В тот же день, когда у Кристи пропал ее грузовой велосипед стоимостью 2500 евро, вор зашел в один из веломагазинов на улице Вана-Каламая и поговорил с Мартином, который там работает.

«В первый раз он пришел больше недели назад. А затем ровно через неделю, уже на грузовом велосипеде», - вспоминает Мартин. В обоих случаях вор заходил в магазин, потому что хотел на короткое время одолжить инструменты для ремонта своих транспортных средств.

«Во второй раз он пришел на грузовом велосипеде, и я подумал: "Окей, где ты его взял?" Он сказал, что обменял его на что-то, и у него есть какой-то металлист, который предлагает ему более высокую цену, чем металлолом. То есть как-то он что-то обменял и, в общем, получил его. Я подумал: "Ну да..." - начал спрашивать, сколько стоит аккумулятор для этого велосипеда и электромотор. Потому что он не понимал, что это на самом деле электрический велосипед, который был у Кристи, но женщина сняла аккумулятор до того, как его украли».

В первый раз, когда вор вошел в магазин, по словам Мартина, он пришел с настоящим велосипедом, который действительно выглядел так, словно его нашли возле мусорных контейнеров.

«Я сразу понял, что он ищет их именно там. В оба раза он спрашивал инструменты, в первый раз хотел поднять седло. Во второй раз я услышал, как велосипед Кристи проехал мимо - там грязезащитный щиток сильно ударился о колесо. И он хотел это исправить».

Мартин говорит, что изначально он не особо углублялся в то, с каким велосипедом пришел вор, скорее, его желание было как можно быстрее избавиться от вонючего господина. Тем не менее, вор производил впечатление доброго старика, и Мартин не отказал ему.

В тот же вечер, когда вор был с грузовым велосипедом перед магазином, Мартин также увидел пост в Facebook, после чего кусочки головоломки начали складываться воедино.

«Вечером я разговорился с одним клиентом о грузовых велосипедах и решил ненадолго заглянуть в сообщество грузовых велосипедов на Facebook. И ровно за 30 минут до этого Кристи опубликовала сообщение о том, что ее велосипед украли. Тогда все стало на свои места».

Мартин не помнит точно, как звали воришку. «У него было какое-то русское имя... Александр или Олег, точно не помню. Эстонского языка он не знал».

Однако вор рассказывал, как ему очень нравится заниматься велосипедами. «Он сказал, что ходит по Каламая, ностальгируя, потому что когда-то работал здесь в 70-х и 80-х годах на каком-то заводе холодильников. По сути, он сказал, что сейчас рыщет по мусорным контейнерам в поисках металла и велосипедов».

Так вор и создал историю, которая казалась правдоподобной. «Смотришь на него, и он кажется безобидным стариком, но на самом деле он - вор», - говорит Мартин.

В этом году в Таллинне было украдено почти 500 велосипедов и самокатов

Руководитель группы расследования уличных преступлений Ида-Харьюского отделения полиции Ян Лантс говорит, что в полицию поступило заявление по этому делу. Вор пока еще не задержан.

Лантс отмечает, что езда на велосипедах и самокатах становится все более популярной, и их цены тоже растут, поэтому полиция видит, что в основном воруют для себя или на продажу. «Нет конкретных марок велосипедов или самокатов, которые воруют. Берут те, которые не закреплены замком или у которых слабые замки».

В этом году в Таллинне произошла 491 кража велосипедов или самокатов.

По районам города (цифры включают велосипеды и самокаты):

Кесклинн - 150

Кристийне - 45

Пыхья-Таллинн - 91

Нымме - 26

Хааберсти - 34

Мустамяэ - 74

Ласнамяэ - 61

Пирита - 10

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