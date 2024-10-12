Меган Маркл посетила мероприятие, посвященное цифровому благополучию, и рассказала, как стала жертвой кибербуллинга

По случаю Международного дня девочек Girls Inc. совместно с #HalfTheStory - другой некоммерческой организацией, стремящейся улучшить отношения молодого поколения с технологиями - организовала встречу для продвижения новой программы цифрового благополучия под названием Social Media U. Поскольку The Archewell Foundation спонсирует проект, Меган Маркл пригласили побеседовать с детьми и поделиться своим опытом.

На мероприятии герцогиня Сассекская появилась в синей рубашке J.Crew, белых брюках Ralph Lauren и коричневых туфлях Manolo Blahnik, в тон к которым подобрала ремень. Вместе с подопечными Girls Inc. она обсудила важность ответственного отношения к технологиям в цифровую эпоху. В частности, по словам основательницы #HalfTheStory Лариссы Мэй, Меган поделилась своим личным опытом.

«Мы обсуждали ряд ситуаций, и Меган рассказала о том, что является одним из самых подвергающихся буллингу людей в мире», - сообщила Мэй в интервью Vanity Fair. При этом источники The Post уверяют, что 43-летняя герцогиня не произносила подобных слов.

Одна из целей программы, разработанной #HalfTheStory и Girls Inc. - побудить подростков общаться без гаджетов или же использовать технологии для творчества и позитивного общения.

Примечательно, что мероприятие, на котором присутствовала Меган, прошло еще 2 октября, однако статья о нем на сайте The Archewell Foundation появилась только сейчас.

Многие интернет-пользователи считают, что Маркл намеренно приурочила публикацию к новому выходу в свет Кейт Миддлтон - после окончания курса химиотерапии принцесса Уэльская вместе с мужем совершила рабочий визит в Саутпорт.