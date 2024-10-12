На прошлой неделе в ресторане Luik прошло эксклюзивное мероприятие, на котором было представлено осенне-зимнее меню. Смотрите, кто побывал на событии, можно в галерее!
СТИЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как мода и гастрономия объединились на эксклюзивном вечере в столичном ресторане
Гостям была предоставлена возможность насладиться новейшим меню ресторана и изысканными винами.
Кроме того, вечер включал в себя показ коллекции Осень/Зима 2024 от Balmain Hair, где были продемонстрированы новые тенденции в уходе за волосами и создании роскошных причесок. Парикмахер HairDeluxe Келли сделала двум моделям эффектные прически, используя элегантные аксессуары для волос от Balmain Hair.
Запуск нового меню собрал множество местных модных гурманов и представителей СМИ, среди которых были Лаура Пылдвере, Аннели Адерман, Агне Вахер, Женя Фокин, Кирилл Сафонов, Анни Халлик и Анита Сибуль.