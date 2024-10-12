СТИЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как мода и гастрономия объединились на эксклюзивном вечере в столичном ресторане

Кроме того, вечер включал в себя показ коллекции Осень/Зима 2024 от Balmain Hair, где были продемонстрированы новые тенденции в уходе за волосами и создании роскошных причесок. Парикмахер HairDeluxe Келли сделала двум моделям эффектные прически, используя элегантные аксессуары для волос от Balmain Hair.