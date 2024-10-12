Обнаруженная на Эвересте ступня альпиниста приблизила разгадку тайны покорения вершины. Осталось найти фотоаппарат

Впрочем, Саммерс никогда в них не верила, и к ее великому облегчению оказалась права, когда выяснилось, что тело Ирвина, или то, что от него осталось, все еще покоится на Эвересте.

Тайна фотоаппарата

Участники экспедиций по поискам Ирвина и Мэллори не только руководствовались желанием обнаружить останки альпинистов, чтобы вернуть их семье, но пытались разрешить важный для истории альпинизма вопрос: могли ли они быть первыми людьми в истории, покорившими Эверест.

Сэнди Ирвину было всего 22, когда он пропал без вести на Эвересте Фото: Getty Images

Дело в том, что Ирвин постоянно носил с собой фотоаппарат. Поэтому некоторые надеются, что если тело альпиниста будет обнаружено, вместе с ним удастся найти и его камеру, а в ней - непроявленную пленку с фотографиями, которые могли быть сделаны на вершине.

Свое восхождение на Эверест Ирвин и Мэллори совершали за 29 лет до того, как вершину официально покорили Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей.

Как родственники Ирвина отреагируют на новость, что именно их предок первым совершил восхождение на высочайшую вершину Земли?

«Это было бы здорово, мы бы все испытали огромное чувство гордости, - признается Саммерс. - Но в конечном счете в семье всегда любили эту таинственность, да и вообще вся эта история - о том, какими храбрыми они были и как далеко смогли забраться».

Да и в любом случае, добавляет она, сначала нужно обнаружить фотоаппарат, который Ирвин, судя по всему, носил с собой, и найти там пленку.

Последнее фото Мэллори (слева) и Ирвина перед восхождением 1924 года Фото: Getty Images

Обнаружится фотоаппарат или нет, по мнению Саммерс, охота за ним будет хорошим поводом еще раз напомнить миру о судьбе молодого человека, который 100 лет назад использовал все возможности, чтобы жить жизнью, наполненной приключениями, и получать при этом удовольствие.

И даже в том, что находка на леднике была совершена так поздно, внучатая племянница Ирвина видит свой плюс: хорошо, что старшее поколение об этом не узнало, ведь для них «Эверест - это его могила».