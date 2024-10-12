«Уголовное дело»: власти РФ разыскивают Татьяну Лазареву – причина

57-летнюю телеведущую Татьяну Лазареву, которую в начале июня объявили в розыск в России, сейчас уже объявили в международный розыск. Как сообщают росСМИ, причиной розыска стало «уголовное дело об оправдании терроризма».

В частности, известно, что Татьяна Лазарева после февраля 2022 года уехала из России. Ведущая жила в Европе, периодически посещала Израиль и часто критиковала российские власти.

Из-за позиции Татьяны Лазаревой по войне в июле 2022 года ее признали иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

Известно, что Лазаревой грозит до 7 лет колонии из-за интервью 2023 года, где она очень радостно отреагировала на то, что на столицу России была осуществлена атака беспилотников.

Отметим, ранее Татьяну объявили иноагентом в РФ, а также сейчас она живет в Испании и ведет свой блог. Этим летом Лазарева даже анонсировала «благотворительный вечер» в поддержку Украины. Билеты она продавала по 80 евро.