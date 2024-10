Известная группа попала в скандал из-за ДТП с наездом на четверых людей

Так, на днях в Сети распространялось видео с ДТП в Киеве, на котором видно, как черный Mercedes неожиданно выезжает на тротуарную зону, служащую террасой ресторана. В этот момент за столом сидят четыре человека, на которых и наехало авто. Владелицей транспорта оказалась глава бренда One by One Лидия Сметана, тоже прибывшая на место происшествия.