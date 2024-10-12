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ВИДЕО Во Флориде мужчина, которому ампутировали ногу, пережил ураган «Милтон» в лодке в открытом море

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Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/Scanpix

Житель Флориды Джозеф Малиновски, который лишился ноги в юном возрасте, проигнорировал приказ об эвакуации в бухте Тампа и под ударами урагана «Милтон» был вынужден провести ночь в лодке в открытом море.

«Я даже не пролил свой кофе», - сказал мужчина.

54-летний американец провел ночь в своем небольшом паруснике. Репортер Fox News Кевин О'Доннелл подтвердил, что «лейтенант Дэн» остался жив после Милтона и что он разговаривал с мужчиной на его паруснике.

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