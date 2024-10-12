Житель Флориды Джозеф Малиновски, который лишился ноги в юном возрасте, проигнорировал приказ об эвакуации в бухте Тампа и под ударами урагана «Милтон» был вынужден провести ночь в лодке в открытом море.
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ВИДЕО ⟩ Во Флориде мужчина, которому ампутировали ногу, пережил ураган «Милтон» в лодке в открытом море
«Я даже не пролил свой кофе», - сказал мужчина.
54-летний американец провел ночь в своем небольшом паруснике. Репортер Fox News Кевин О'Доннелл подтвердил, что «лейтенант Дэн» остался жив после Милтона и что он разговаривал с мужчиной на его паруснике.