Российский актер Алексей Панин, который живет в США и резко критикует политику Кремля, рассказал, что в круг его общения не входят люди, которые поддерживают российский политический режим и диктатора Владимира Путина.
«Вы знаете, я не встречал людей, которые бы поддерживали Путина. Ни русских, ни каких-либо других. Вот лично. Я встречал людей, которые не следят. Которым, скажем так, по большому счету все равно. У которых такая позиция. У них даже не позиция... они просто живут как растения. Им вообще до лампочки. Таких людей я встречал», - сказал артист в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».
Он уточнил, что ему попадались люди, которые, например, не одобряли то, что он поддерживает Украину, на территорию которой вторглась Россия, но добавил, что речь о случайных встречных, а не о постоянном круге общения.
Алексей также рассказал, что некоторые его друзья проявляют осторожность в общении с ним из-за его политической позиции и положения в России (Панин на родине официально объявлен «террористом и экстремистом» и заочно осужден на шесть лет тюрьмы по делу «об оправдании терроризма»). Это касается тех его знакомых, которые остались в России.
«Вот наша, скажем так, одна хорошая знакомая [когда я позвонил ей], она… Лёш, не могу, не могу, не могу, и… А потом через какое-то время сама перезвонила с другого номера, с Telegram, с другого. И совершенно уже другим голосом, Лёш, ну прости, ну ты же понимаешь. Ну то есть вот такое было. Со своего номера не стала разговаривать, но потом сама перезвонила», - поделился актер.
Панин подчеркнул, что понимает таких людей и не обижается на них. По его словам, такие его знакомые - обычные люди с семьями и работой, «они не готовы идти на баррикады, они не готовы жертвовать собой, они не готовы идти на Кремль, и они живут абсолютно простой жизнью».
«Они не хотят подставляться, потому что страшно и ужасно, что людей загнали в такое положение, что теперь люди действительно как в сталинские времена... не знаю, я не жил в сталинские времена... но [они] боятся каждого шороха, боятся каждого звука. Вот это вот обидно и ужасно. Обидно, что мою страну превратили вот в это».
Видео: Интервью с Алексеем Паниным