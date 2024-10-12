«ОКТОБЕРФЕСТ» ПО-ЭСТОНСКИ Шляпки на головах, пиво в руках – как Таллинн стал маленьким Мюнхеном на один вечер

11 октября на Unibet Arena в Таллинне прошел «Октоберфест», который попытался воссоздать атмосферу знаменитого мюнхенского фестиваля. Для тех, кто давно мечтал окунуться в мир пива, традиционной немецкой музыки и развлечений, но не смог поехать в Мюнхен, этот вечер стал неплохой альтернативой. Как это было? Давайте окунемся в детали!