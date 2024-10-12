11 октября на Unibet Arena в Таллинне прошел «Октоберфест», который попытался воссоздать атмосферу знаменитого мюнхенского фестиваля. Для тех, кто давно мечтал окунуться в мир пива, традиционной немецкой музыки и развлечений, но не смог поехать в Мюнхен, этот вечер стал неплохой альтернативой. Как это было? Давайте окунемся в детали!
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«ОКТОБЕРФЕСТ» ПО-ЭСТОНСКИ ⟩ Шляпки на головах, пиво в руках – как Таллинн стал маленьким Мюнхеном на один вечер
Двери открылись в 18:00 и у дверей фестиваля уже была очередь из людей, разодетых в традиционные костюмы.
Первое, что бросалось в глаза при входе - это люди, одетые во все, что только может напоминать Мюнхен. Кто-то пришел в костюмах, заказанных заранее, а кто-то - в джинсах и свитере.