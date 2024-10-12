Кейт Миддлтон впервые после окончания курса химиотерапии совершила рабочий визит: вместе с мужем, принцем Уильямом, она приехала в Саутпорт. Там они встретились с семьями жертв массового убийства на уроке танцев, которое произошло в июле этого года: тогда погибли три девочки, пишет Spletnik.
Кейт Миддлтон вместе с мужем посетила Саутпорт после окончания курса химиотерапии
Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после курса химиотерапии и сразу же нарушила одно из главных королевских правил. Жена принца Уильяма позволила себе проявить на публике излишнюю эмоциональность.
Инцидент произошел во время официального визита королевской семьи в Саутпорт. Принцесса Уэльская выбрала для мероприятия платье коричневого оттенка в горошек и дополнила образ пальто в тон.
В ходе встречи с семьями девочек, которых застрелил подросток во время урока танцев, посвященного творчеству Тейлор Свифт, Кейт позволила себе обнять присутствовавших на мероприятии медиков, которые оказывали помощь пострадавшим после нападения школьника. Таким образом, она грубо нарушила королевский протокол, сообщает The Sun.
В середине сентября Кейт Миддлтон вернулась к своим королевским обязанностям. В январе 2024 года стало известно, что у принцессы обнаружили рак.