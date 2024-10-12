Адвокат P.Diddy рассказал о «самой тяжелой части» жизни рэпера за решеткой

Марк Агнифило, адвокат арестованного 16 сентября рэпера Шона Комбса, он же P.Diddy, заявил, что его клиенту не нравится еда в Бруклинском центре заключения, и это для него - «самое сложное», пишет The Post.

Для первой трапезы в тюрьме музыкант, который очень боится отравления, мог выбрать шведские фрикадельки или бургер с черной фасолью, согласно меню питания MDC Brooklyn. В столовой для заключенных есть яичная лапша, салат из овощей с заправкой в ​​качестве гарнира.

В будни в обед подают гамбургеры, запеченную рыбу или тако с говядиной, а яичницу и печенье - по выходным. Меню на ужин включает куриный фахитас, пасту и ростбиф. Кроме того, в тюрьме подают чечевицу, тофу и печеную фасоль.

Утро Комбса за решеткой начинается ровно в 6:00 утра по восточному времени с завтрака, состоящего из хлопьев, фруктов, тостов и торта. Обед подается в 11:00 утра по восточному времени, а ужин раздается после подсчета персонала в 4 часа.

Ранее Агнифило прославился тем, что объяснил наличие 1000 бутылок детского маста и смазки, найденных в домах Комбса во время рейда ФБР, «оптовой закупкой» в Costco.

«Я не думаю, что их было 1000. Я думаю, что это было много. Я имею в виду, что Costco находится прямо по улице. Я думаю, американцы покупают оптом, как мы знаем».