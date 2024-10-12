«Ситуация с животным по-настоящему жуткая», - пишут жители Виймси в социальных сетях, уже с лета беспокоясь о больной лисе, которая бродит по окрестностям. Руководитель отдела окружающей среды волости Виймси признал, что осведомлен о больном животном, и работа по отлову и оказанию помощи ведется.
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«Состояние животного по-прежнему жуткое!» Жители Виймси напуганы паршивой лисой
«Сегодня на улице Колхоози! Возможно, это та же лиса, о которой уже писали. Похоже, что с ней ничего не делали», - сообщил житель Виймси в конце прошлой недели, разместив в группе на Facebook жуткое фото больного животного.