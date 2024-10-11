Дональд Трамп станет дедушкой в 11 раз

Журналистка рассказала, что 78-летний Дональд восторженно отзывался о Тиффани как о «совершенно исключительной молодой женщине». Он представил своего зятя Масада Булоса и сказал: «Так уж получилось, что он муж Тиффани, который является весьма исключительным молодым парнем. А она - исключительная молодая женщина. И у нее будет ребенок. Так что это здорово!».

Тиффани - дочь Дональда Трампа с его второй женой Марлой Мейплз, она - единственный ребенок пары. Дональд и Марла поженились в 1993 году, через два месяца после рождения ребенка, разошлись в 1997 году и официально развелись в 1999 году.

30-летняя Тиффани Трамп и 27-летний Булос вместе с 2018 года. Они познакомились, когда он учился в Городском университете Лондона, а она была на отдыхе в Европе. В январе 2021 года Майкл, чья семья владеет многомиллиардным конгломератом компаний, сделал предложение, вручив возлюбленной изготовленное на заказ 13-каратное кольцо стоимостью 1,2 миллиона долларов в Розовом саду Белого дома.