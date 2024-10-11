Бейонсе на фоне травли из-за скандала вокруг P Diddy пообещала подать в суд на журналиста

По словам юриста, все это «чушь» и «прямое обвинение». Адвокат также пригрозил судебными разбирательствами, если вопрос не будет решен. В результате Пирс Морган принес извинения, а выпуск передачи был удален.

Поводом для подозрений стало также и то, многие исполнители (в частности, Адель) выглядели очень испуганными на сцене, когда получали престижные награды, если на них номинировалась также Бейонсе. Звезды также часто благодарили певицу прямо со сцены.

Это стало поводом для травли певицы в соцсетях. Многие требовали «отменить» ее на фоне скандалов, а другие «благодарили» Бейонсе за все и придумывали мемы с ней.

Также Бейонсе считают причастной к смерти певицы Алии, которая была успешной молодой звездой и к тому же, как говорят, завела роман с Джей-Зи. Многие также переживают за других ее «конкуренток», главная из которых - Тейлор Свифт.