Стало известно, кем хочет стать принц Джордж в будущем

Владелец заведения Wiveton Hall Cafe Десмонд МакКарти, которому однажды пришлось угощать сына Кейт Миддлтон, раскрыл его планы.

По словам МакКарти, в тот день в ресторан, расположенный в поместье XVII-го века в графстве Норфолк, пришла принцесса Уэльская со старшим сыном Джорджем и их знакомые.

«Они зашли сюда с друзьями, потому что Сандрингем недалеко», - рассказал бизнесмен. Тогда Джордж был в восторге от дровяной печи, в которой готовится пицца.

«Вот чем я хочу заниматься, когда вырасту!» - сказал внук короля Великобритании Карла III.

Тем временем Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли решение относительно своих двух младших детей. Первый в очереди на престол и его жена боятся, чтобы принцесса Шарлотта и принц Луи не повторили судьбу принца Гарри, чувствуя себя «запасными».

Поэтому принц Уильям и Кейт Миддлтон хотят, чтобы их двое младших наследников искали будущее подальше от Букингемского дворца. Чем именно будут заниматься дети будущего короля, точно неизвестно, однако связи и узнаваемость им точно помогут построить карьеру практически в любой отрасли.