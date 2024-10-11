Пт, 11.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Стало известно, кем хочет стать принц Джордж в будущем

Copy
Принц Джордж и принц Уильям.
Принц Джордж и принц Уильям. Фото: Matthias Schrader

Сейчас Джорджу 11 лет. Он - второй в очереди на британский престол. Стало известно, кем мечтает стать принц Джордж, пишет Daily Mail.

Владелец заведения Wiveton Hall Cafe Десмонд МакКарти, которому однажды пришлось угощать сына Кейт Миддлтон, раскрыл его планы.

По словам МакКарти, в тот день в ресторан, расположенный в поместье XVII-го века в графстве Норфолк, пришла принцесса Уэльская со старшим сыном Джорджем и их знакомые.

«Они зашли сюда с друзьями, потому что Сандрингем недалеко», - рассказал бизнесмен. Тогда Джордж был в восторге от дровяной печи, в которой готовится пицца.

«Вот чем я хочу заниматься, когда вырасту!» - сказал внук короля Великобритании Карла III.

Тем временем Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли решение относительно своих двух младших детей. Первый в очереди на престол и его жена боятся, чтобы принцесса Шарлотта и принц Луи не повторили судьбу принца Гарри, чувствуя себя «запасными».

Поэтому принц Уильям и Кейт Миддлтон хотят, чтобы их двое младших наследников искали будущее подальше от Букингемского дворца. Чем именно будут заниматься дети будущего короля, точно неизвестно, однако связи и узнаваемость им точно помогут построить карьеру практически в любой отрасли.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх