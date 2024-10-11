По словам именитой эстонской виолончелистки, ее хотят выселить из дома

В начале недели виолончелистка Сильвия Ильвес в откровенном интервью Elu24 рассказала, как она планирует собрать вещи в своей квартире в Старом городе осуществить свою заветную мечту.

«Мы хотим найти дом к Рождеству», - раскрыла Сильвия, добавив, что сейчас она ищет дом своей мечты с большим садом. «Я сделаю все, чтобы после многих лет, проведенных с детьми в постоянных переездах с места на место, наконец-то начать строить настоящий дом».