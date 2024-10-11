Актриса и оперная дива Трийн Леллеп работает над несколькими проектами. Ей удалось сыграть в голливудском фильме Bubble & Squeak, который недавно в Эстонии. «На съемочной площадке все прошло легко и плавно», - делится впечатлениями Леллеп.
Для подписчиков
Актриса из Эстонии, снявшаяся в голливудском фильме: это был первый раз, когда я участвовала в такой крупной и дорогой постановке
В фильме, помимо Леллеп, сыграли и другие эстонские актеры, среди которых Урсель Тилк, Яак Принтс, Инга Салуранд, а также каскадеры из Ghost Division - Яан Роозе и Маргарета Шенберг.
«Я была на съемочной площадке две недели в июле, но съемки продолжались с Иванова дня до конца июля», - рассказывает Трийн Леллеп и добавляет: «Местами съемок были леса и природа - Кейла-Йоа, карьер Румму, а также интересные здания, такие как Рапла КЕК, где я побывала впервые. Съемки также проходили в Кадриорге».