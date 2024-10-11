ГАЛЕРЕЯ Будущее наступило: в Таллинне открылась арена виртуальной реальности

В четверг, 10 октября, в Мустамяэ состоялось торжественное открытие новой виртуальной арены. На мероприятии присутствовала старейшина района Марья-Лийса Вейсер, а также ее коллеги, которые выразили свою поддержку развитию новых технологий.
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Во время открытия все гости могли испробовать новейшие виртуальные игры и на время погрузиться в другую реальность. Это событие стало важным шагом в продвижении технологий виртуальной реальности для широкого круга пользователей, а также примером того, как инновации могут сблизить жителей города разных возрастов и профессий.
Новый центр виртуальной реальности Another World расположился на 350 квадратных метрах, которые разделены на три игровые зоны, где люди разных возрастов могут погрузиться в мир виртуальных приключений. Создатели необычного пространства говорят, что ассортимент игр разнообразен, а продолжительность сеансов позволяет каждому подобрать подходящий вариант для себя.