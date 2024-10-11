ГАЛЕРЕЯ Будущее наступило: в Таллинне открылась арена виртуальной реальности

Во время открытия все гости могли испробовать новейшие виртуальные игры и на время погрузиться в другую реальность. Это событие стало важным шагом в продвижении технологий виртуальной реальности для широкого круга пользователей, а также примером того, как инновации могут сблизить жителей города разных возрастов и профессий.