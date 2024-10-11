Бен Аффлек отреагировал на слова Дженнифер Лопес о разводе

Аффлек и Лопес закончили свои романтические отношения шесть месяцев назад, но оскароносный актер чувствует, что не может отойти от разговоров об их браке и разводе.

Недавно Джей Ло наконец нарушила молчание относительно их разрыва, описав свое желание побыть наедине.

Сообщается, что 52-летний Аффлек не знал, что она планирует высказаться, но знает, что, учитывая ее историю документирования их романа, она могла бы говорить об их разрыве «всегда».

«Бен знает, что она будет говорить о расставании вечно, потому что она создала альбомы и документальные фильмы об их отношениях», - сказал инсайдер.

«Он хотел бы, чтобы она не говорила об этом, но он чувствует, что она всегда будет говорить», - добавил источник.

По словам близкого человека актера, это «часть его жизни так же, как и что-либо другое, и он никогда не сбежит от этого».

Инсайдер добавил, что оскароносный актер «удовлетворительно относится к тому, что Джен должна с этим бороться», и он знает, что его бывшая «всегда любила говорить» о своей личной жизни.

«Люди справляются с потерей и разрывом по-своему, и это то, что Джен должна была сделать, и Бен должен принять это», - добавил инсайдер.