«Твой сын – насильник»: мать и детей P Diddy освистали при выходе из суда

Поддержать рэпера пришли 84-летняя мать Дженис Комбс в пальто с хищным принтом и массивных солнцезащитных очках, его дети от покойной Ким Портер: 26-летний Кристиан Кинг, 17-летние близнецы Д'Лила Стар и Джесси Джеймс, и 33-летний Куинси Браун от предыдущих отношений Ким, которого Пи Дидди усыновил и воспитывал с детства.

Также были: первенец рэпера, 30-летний Джастин Диор от дизайнера Мизы Хилтон-Брим, и 18-летняя Ченс от отношений рэпера с Сарой Чепмен. Все дети рэпера держались за руки, покидая заседание, и не реагировали на крики в свой адрес.

«Дженис, ваш сын - насильник! Ваш сын - насильник, и он заслуживает того, чтобы его посадили в тюрьму», - кричали матери рэпера из толпы. Сообщается, что до начала суда родственники Пи Дидди вышли из машины и зашли в здание суда под шум разъяренной толпы. Мать артиста, которая ранее заявляла, что ее сын «не монстр», старалась не поднимать голову и тоже не реагировала на хейт.

Пи Дидди, который пожаловался на тюремную еду, прибыл на слушание в тюремной робе. Он улыбался, обнял адвокатов и был рад видеть свою семью. Суд над рэпером, которого обвиняют в торговле людьми и сексуализированном насилии, состоится 5 мая следующего года. До этого времени адвокаты обеих сторон будут собирать доказательства и готовиться к, вероятно, одному из самых громких дел последних лет.