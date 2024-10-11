Месяц в роли матери: теннисистка Анетт Контавейт показала милые снимки

В середине сентября стало известно, что у бывшей профессиональной теннисистки Анетт Контавейт и футболиста Брента Леписту родился сын. «Первая неделя с нашим Леоном Энзо Леписту. Так много любви!» - написала Анетт в Instagram под фотографией.

В конце сентября, когда пара появилась в передаче Pealtnägija, они в унисон признались, что все остальные титулы, которых они добились за свою жизнь, меркнут по сравнению с тем, что они стали родителями. «Это совершенно другое, словно новая жизнь», - отметила Контавейт.