Теннисистка Анетт Контавейт наслаждается радостью материнства уже месяц и делится с подписчиками милыми фотографиями.
Месяц в роли матери: теннисистка Анетт Контавейт показала милые снимки
В середине сентября стало известно, что у бывшей профессиональной теннисистки Анетт Контавейт и футболиста Брента Леписту родился сын. «Первая неделя с нашим Леоном Энзо Леписту. Так много любви!» - написала Анетт в Instagram под фотографией.
Сейчас новоиспеченная мать делится милыми снимками с подписчиками в соцсетях, добавляя: «Я уже больше месяца мама».
В конце сентября, когда пара появилась в передаче Pealtnägija, они в унисон признались, что все остальные титулы, которых они добились за свою жизнь, меркнут по сравнению с тем, что они стали родителями. «Это совершенно другое, словно новая жизнь», - отметила Контавейт.