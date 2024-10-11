СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ Ссора между сестрами закончилась настоящим кошмаром

28 сентября в пригороде Детройта, штат Мичиган, произошло страшное преступление. В этот день Джейсон Лилберн и его жена оставили своих двух дочерей, 13 и 7 лет, дома. Старшая сестра должна была заботиться о младшей, пока родители отсутствуют, сообщает Fox2.