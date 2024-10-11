28 сентября в Детройте произошло нечто, что поразило даже самых опытных следователей. Между 13- и 7-летними сестрами возник конфликт, в ходе которого старшая потянулась за ножом для мяса.
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СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ ⟩ Ссора между сестрами закончилась настоящим кошмаром
28 сентября в пригороде Детройта, штат Мичиган, произошло страшное преступление. В этот день Джейсон Лилберн и его жена оставили своих двух дочерей, 13 и 7 лет, дома. Старшая сестра должна была заботиться о младшей, пока родители отсутствуют, сообщает Fox2.
Для родителей не было проблемой оставить детей одних, так как до этого девочки редко ссорились и не спорили друг с другом.