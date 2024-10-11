Лийсель Нелис, эстонская комикесса, умеет попадать в необычные ситуации. На этот раз она вспоминает довольно забавный случай из США.

Одним из самых труднодобытых успехов в моей жизни, безусловно, является университетская степень, которую я получила в Соединенных Штатах Америки. Вкратце, обучение за границей связано с огромной работой, трудностями, тоской по дому, но в то же время и с разнообразными интересными вызовами.