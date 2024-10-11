Мила Кунис раскрыла секрет своего счастливого брака

Уроженка Черновцов и ее избранник женаты девять лет и раскрыли секреты своего крепкого союза.

«Я все еще чувствую, что мы молоды, и мы чувствуем себя очень молодыми. Я думаю, что в этом искра», - сказала Мила. «Мы смеемся над всем», - добавила она.

Мила Кунис и Эштон Катчер. Фото: David J. Phillip

Эштон и Мила начали встречаться в апреле 2012 года, обручились в феврале 2014 и поженились в июле 2015. Пара впервые познакомилась на съемках телешоу That 70's Show. Они снимались в сериале с 1998 по 2006 год как Майкл Келсо и Джеки Беркхарт.

В июле 2025 года они собираются отметить десятилетие своего брака. Во время интервью на красной дорожке Мила Кунис сказала, что «это всего лишь десять лет», имея в виду их брак.

«На самом деле это не так долго. Я смотрю на своих родителей, и они вместе 50 лет. Это долго», - призналась Кунис.

Актеры растят двоих детей: 10-летнюю дочь Уайатт и семилетнего сына Димитрия.

До Кунис Катчер был женат на Деми Мур.