Жительница Вашингтона обратилась в полицию после того, как ее многолетняя привычка подкармливать местных енотов вышла из-под контроля и привела к тотальному вторжению енотов в ее дом.
ВИДЕО ВТОРЖЕНИЯ ⟩ Сто енотов атаковали жилой дом
Портал Breitbart cо ссылкой на местные власти сообщает, что жительница пригорода Сиэтла позвонила в офис шерифа округа из-за того, что возле ее дома собралась стая из 100 енотов, «требующих еды».
Шокирующие видеокадры, предоставленные офисом шерифа, показывают стаю енотов, разбивших лагерь во дворе женщины.
On Patrol: Raccoon Invasion pic.twitter.com/5pAUE761Nk— Kitsap Sheriff (@KitsapCoSheriff) October 7, 2024
Женщина рассказала, что она кормила енотов на протяжении 35 лет, но за последние шесть недель популяция резко возросла. Полицейские были шокированы - они никогда не видели столько енотов в одном месте.
Соседка рассказала, что несколько енотов проникли и в ее двор и ее собаки вступили с ними в драку. И ей даже пришлось отвезти одну из собак к ветеринару. По дороге в ветклинику она заметила, что на главном шоссе стало гораздо больше сбитых енотов.
Кормилица енотов рассказала представителям властей, что компания по отлову енотов запросила с нее по 500 долларов за отлов и переселение одного енота, поэтому офис шерифа направил ее за помощью в Департамент рыбных ресурсов и диких животных штата Вашингтон.
Представители департамента призвали не кормить диких животных.