ВИДЕО ВТОРЖЕНИЯ Сто енотов атаковали жилой дом

Портал Breitbart cо ссылкой на местные власти сообщает, что жительница пригорода Сиэтла позвонила в офис шерифа округа из-за того, что возле ее дома собралась стая из 100 енотов, «требующих еды».

Шокирующие видеокадры, предоставленные офисом шерифа, показывают стаю енотов, разбивших лагерь во дворе женщины.

On Patrol: Raccoon Invasion pic.twitter.com/5pAUE761Nk — Kitsap Sheriff (@KitsapCoSheriff) October 7, 2024

Женщина рассказала, что она кормила енотов на протяжении 35 лет, но за последние шесть недель популяция резко возросла. Полицейские были шокированы - они никогда не видели столько енотов в одном месте.

Соседка рассказала, что несколько енотов проникли и в ее двор и ее собаки вступили с ними в драку. И ей даже пришлось отвезти одну из собак к ветеринару. По дороге в ветклинику она заметила, что на главном шоссе стало гораздо больше сбитых енотов.

Кормилица енотов рассказала представителям властей, что компания по отлову енотов запросила с нее по 500 долларов за отлов и переселение одного енота, поэтому офис шерифа направил ее за помощью в Департамент рыбных ресурсов и диких животных штата Вашингтон.

Представители департамента призвали не кормить диких животных.