Пт, 11.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ВИДЕО ВТОРЖЕНИЯ Сто енотов атаковали жилой дом

Copy
Енот. Иллюстративный снимок.
Енот. Иллюстративный снимок. Фото: Shuterstock

Жительница Вашингтона обратилась в полицию после того, как ее многолетняя привычка подкармливать местных енотов вышла из-под контроля и привела к тотальному вторжению енотов в ее дом.

Портал Breitbart cо ссылкой на местные власти сообщает, что жительница пригорода Сиэтла позвонила в офис шерифа округа из-за того, что возле ее дома собралась стая из 100 енотов, «требующих еды».

Шокирующие видеокадры, предоставленные офисом шерифа, показывают стаю енотов, разбивших лагерь во дворе женщины.

Женщина рассказала, что она кормила енотов на протяжении 35 лет, но за последние шесть недель популяция резко возросла. Полицейские были шокированы - они никогда не видели столько енотов в одном месте.

Соседка рассказала, что несколько енотов проникли и в ее двор и ее собаки вступили с ними в драку. И ей даже пришлось отвезти одну из собак к ветеринару. По дороге в ветклинику она заметила, что на главном шоссе стало гораздо больше сбитых енотов.

Кормилица енотов рассказала представителям властей, что компания по отлову енотов запросила с нее по 500 долларов за отлов и переселение одного енота, поэтому офис шерифа направил ее за помощью в Департамент рыбных ресурсов и диких животных штата Вашингтон.

Представители департамента призвали не кормить диких животных. 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх