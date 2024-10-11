P. Diddy впервые после задержания появился в суде

Суд отклонил две апелляционные жалобы Комбса с требованием выпустить его под залог. На рассмотрении еще одна и последняя. Адвокаты утверждают, что у их клиента нет основания сбегать, а для выплаты залога он готов продать частный самолет и дом, а также сдать свой паспорт. До тех пор, пока жалоба на рассмотрении, Комбс пробудет за решеткой. Параллельно защита Комбса настаивает, что у них нет весомых доказательств для задержания.

Исков к P. Diddy со стороны его жертв, напомним, более сотни, и с каждым днем деталей его злодеяний становится все больше. Расследование, передает Daily Mail, предстоит долгое. Судья назначил заседание по делу на 5 мая 2025 года.

Напомним, задержанию P. Diddy предшествовал ряд обвинений от его экс-возлюбленной и других девушек в насилии, принуждении к употреблению наркотиков и торговле людьми. В марте в особняке Комбса прошли масштабные обыски, в ходе которых были обнаружены запрещенные вещества, оружие и 1000 бутылок детского масла и смазки. Все это, считает следствие, рэпер использовал для своих секс-вечеринок.