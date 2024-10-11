Этот актер признан самым красивым мужчиной в мире: кто еще вошел в рейтинг

«Аарон стал явным победителем, когда все элементы лица были измерены с точки зрения физического совершенства», - прокомментировал доктор победу Тейлор-Джонсона.

Аарон Тейлор-Джонсон. Фото: Vianney Le Caer

На втором месте рейтинга оказался звезда сериала «Эмили в Париже», 32-летний Люсьен Лависконт, который на 92,41 процента соответствует стандартам красоты.

Люсьен Лависконт. Фото: Willy Sanjuan

Третья строчка списка досталась 28-летнему Полу Мескалу из нового «Гладиатора» (92,38 процента), а четвертая - Роберту Паттинсону с 92,15 процента. 38-летний звезда «Сумерек» был признан самым красивым в 2020 году.

Пол Мескал. Фото: Isabel Infantes

Роберт Паттинсон. Фото: Postimees

На пятом месте расположился актер, известный по сериалу «Медленные лошади», а также супруг Сирши Ронан, Джек Лауден. В десятку лучших также вошли Джордж Клуни, Николас Холт, Чарльз Мелтон и Идрис Эльба.

Джек Лауден. Фото: Richard Shotwell