Скандальный американский рэпер нанял человека для слежки за женой

Джон Доу судится с бывшим работодателем за причиненные эмоциональные расстройства, угрозы и несколько нарушений трудового кодекса Калифорнии, требуя возмещения невыплаченной заработной платы, гонораров адвокатов, а также общих и штрафных убытков, которые будут определены в суде.

Согласно документам, полученным изданием, работа Доу заключалась в «ограничении рисков Уэста и негативной прессы», расследованиях и соглашениях о неразглашении информации.

Особенно примечательной задачей Канье было заставить Доу нанять частных детективов, чтобы они тайно следили за его женой Бьянкой Цензори, когда она путешествовала одна, чтобы навестить семью в Австралии.

Доу ссылается на то, что в мае Уэст начал демонстрировать «неустойчивое поведение», включая трату 850 тысяч долларов на набор титановых зубов и увольнение «большинства руководства Yeezy». Среди тех, кто попал под сокращение, - бывший глава штаба Майло Яннопулос, обвинивший Канье в пристрастии к закиси азота. Джон считает, что это увлечение рэпера «сыграло роль в принятии Уэстом решений в то время».

«Мой клиент считает, что существует прямая связь между закисью азота и ростом паранойи, когда Доу работал на Уэста», - сказал адвокат Доу Рональд Замбрано.

Согласно иску, Доу уволили в середине мая, когда ему позвонил преподаватель Академии Донда «по поводу опасений по поводу безопасности некоторых учеников».

Истец сообщил руководству Yeezy о звонке, и «почти сразу» Уэст якобы «позвонил Доу, чтобы кричать, ругаться и угрожать ему нанесением серьезных телесных повреждений, включая смерть, если Джон повторит то, что узнал от сотрудника Донды». Как утверждается в иске, Канье сказал Доу, что тот для него «мертв», и включил запись «страшных голосов, которые угрожали причинить вред».