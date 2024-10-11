«Самый трудный момент для меня был, когда я неожиданно забеременела, и этот ребенок был так желанным... Я уже успела обрадоваться,» - вспоминает в передаче Ringvaade певица Хелен Адамсон, которая недавно выпустила книгу, рассказывая о том, как прервалась ее первая беременность.
Для подписчиков
Эстонская певица эмоционально рассказала о пережитых выкидышах: «Я успела обрадоваться»
Певица и семейный терапевт Хелен Адамсон вскоре будет отмечать восьмой мини-день рождения своей дочерии Эммы Софии. «Иногда бывает очень тяжело, я не представляла, что воспитание ребенка может быть таким сложным», - рассказывает Хелен в передаче Ringvaade на презентации своей книги, отмечая, что самым трудным для нее оказалось отсутствие сна.
Хелен призналась, что начала задумываться о рождении ребенка еще до своего 30-летия. «Я точно поняла, что готова стать матерью, у меня не было сомнений», - говорит она, добавляя: «С этого момента начался мой путь, я очень хотела семью».