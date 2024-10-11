Эстонская певица эмоционально рассказала о пережитых выкидышах: «Я успела обрадоваться»

«Самый трудный момент для меня был, когда я неожиданно забеременела, и этот ребенок был так желанным... Я уже успела обрадоваться,» - вспоминает в передаче Ringvaade певица Хелен Адамсон, которая недавно выпустила книгу, рассказывая о том, как прервалась ее первая беременность.