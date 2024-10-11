Пережила двух внучек: в возрасте 96 лет умерла мать Кеннеди-младшего

It is with our hearts full of love that we announce the passing of our mother, Ethel Kennedy. Please keep our mother in your hearts and prayers. pic.twitter.com/bdIQFsC0CS — Kerry Kennedy (@KerryKennedyRFK) October 10, 2024

Кеннеди скончалась от осложнений, связанных с инсультом, перенесенным на прошлой неделе. «Она была набожной католичкой и ежедневно причащалась, и нас утешает мысль о том, что она воссоединилась с любовью всей своей жизни, нашим отцом Робертом Ф. Кеннеди; ее детьми Дэвидом и Майклом; ее невесткой Мэри; ее внучками Мейв и Сиршей; и ее правнуками Гидеоном и Джози. Пожалуйста, храните нашу мать в своих сердцах и молитвах», - говорится в заявлении.

Трагедии в жизни Этель Кеннеди

Этель родилась 11 апреля 1928 года в Чикаго в семье бизнесмена Джорджа Скейкеля, основателя компании Great Lakes Carbon Corporation. За девять с лишним десятилетий своей жизни Кеннеди пережила множество трагедий. Ее родители Джордж и Энн погибли в авиакатастрофе в 1955 году.

Ее муж, генеральный прокурор и сенатор, 42-летний Роберт Кеннеди скончался 6 июня, после смертельного ранения, полученного днем ранее во время предвыборной кампании президентских выборов в стране 1968 года (всего через пять лет после убийства его старшего брата, 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди).