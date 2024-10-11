«Услышал это перед тем, как пойти на работу, и подумал, что уже начинаю все это себе представлять», - смеются в соцсетях зрители утреннего выпуска программы Terevisioon в четверг.
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ВИДЕО ⟩ «Крысы тут и крысы там!» Слова телеведущей ETV вызвали ажиотаж в соцсетях
В четверг утром перед новостями в передаче Terevisioon можно было услышать, как ведущая Лийсу Ласс сказала: «Крысы тут и крысы там!» Эта фраза прозвучала в эфире одновременно с графикой и вступительной музыкальной темой новостей.
«Небольшая утренняя оплошность!» - пошутили на ETV по поводу произошедшего и объяснили: «У Лийсу случайно остался включен микрофон, и перед новостями в эфир попала маленькая импровизированная песенка».