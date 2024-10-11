Знаменитый астролог, писатель и публицист Павел Глоба уверяет, что два знака Зодиака с 14 октября окажутся под влиянием Меркурия. Планета имеет магнетическое и денежное значение. По словам астролога, представители этих знаков станут своего рода магнитами для денег.
ДЕНЕЖНЫЙ МАГНИТ ⟩ Павел Глоба рассказал, кому стоит купить лотерейный билет до 14 октября
Телец
Представители земного знака существенно обогатятся. Вероятно, деньги придут в виде помощи или подарка от близких друзей или родных. Павел Глоба рекомендует Тельцам не бояться рисковать, поскольку любой риск будет оправдан. Тельцы не прогадают, если купят лотерейный билет.
Стрелец
Представителям огненного знака в этот период нужно быть аккуратнее со своими желаниями: они получат чудесное свойство сбываться! Павел Глоба рекомендует сосредоточиться на самой сокровенной мечте. Если Стрельцы не будут лениться, то к концу месяца получат все, о чем только мечтали.