В четверг, 10 октября, состоялась премьера международного проекта Русского театра. «Герои» - ироничная трагикомедия, в котором играет всего три артиста.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто пришел на премьеру спектакля «Герои» в Русский театр
Литовский режиссер Роландас Аткочюнас поставил на сцене Русского театра пьесу французского драматурга Жеральда Сиблейраса «Ветер шумит в тополях» в британском адаптированном варианте Тома Стоппарда.
В спектакле исполняют роли актеры из Эстонии и Латвии: Александр Ивашкевич из Русского театра в Эстонии, Райн Симмуль из Таллиннского городского театра и Гиртс Круминьш из Латвии. Спектакль не дает заскучать, ведь в брутальных джентльменских разговорах всегда найдется место и спорам, и острым шуткам.
Что немаловажно, в спектакле сохранилось все, заложенное драматургами: легкость, тонкий лиризм, нежнейшая ирония и невероятный юмор. Жажда жизни, которую демонстрируют чудаковатые мечтатели и обаятельные (совсем еще не старики!) обитатели дома ветеранов, заставит взбодриться зрителей, поскольку «Герои» живее многих из нас.