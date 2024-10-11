ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто пришел на премьеру спектакля «Герои» в Русский театр

В спектакле исполняют роли актеры из Эстонии и Латвии: Александр Ивашкевич из Русского театра в Эстонии, Райн Симмуль из Таллиннского городского театра и Гиртс Круминьш из Латвии. Спектакль не дает заскучать, ведь в брутальных джентльменских разговорах всегда найдется место и спорам, и острым шуткам.