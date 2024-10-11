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СМОТРИТЕ Звездный фотограф Ардо Кальювеэ поделился фото своей беременной жены Неле Дворянинов

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Хелен Адамсон, Неле Дворянинов и Ардо Кальювеэ.
Хелен Адамсон, Неле Дворянинов и Ардо Кальювеэ. Фото: Eero Vabamägi

В четверг вечером в Apollo в Solaris состоялась презентация книги эстонского инфлюенсера Хелен Адамсон. На мероприятии также был звездный фотограф Ардо Кальювеэ с женой Неле Дворянинов.

Певица, а ныне семейный терапевт и инфлюенсер Хелен Адамсон выпустила книгу, в которой откровенно рассказала о своем пути к материнству.

В четверг, 10 октября, в расположенном в Solaris Apollo состоялась торжественная презентация, на которой желающими могли приобрести книгу инфлюенсера.

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