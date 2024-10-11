Кейт Миддлтон раскритиковали за неподобающее поведение на публике

Принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились с семьями жертв, представителями местных спецслужб и экспертами в области психического здоровья. Кроме того, вдвоем прогулялись по окрестностям. Казалось бы, что может пойти не так. Но как только фотографии визита растиражировали таблоиды, на Кейт обрушилась волна критики.

«Фотографии, на которых она хихикает, вряд ли вызывают уважение»; «Она смеется. Это было печальное событие, но миллиардерша не знала об этом»; «Это просто неуместно», - высказались комментаторы.

Преданные фанаты тут же принялись защищать любимицу: она приехала утешить пострадавших и поддержать, так что улыбка более чем уместна. Внешность будущей королевы так же вызвала у пользователей Сети вопросы.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Саутпорте. Фото: POOL

«Она выглядит замечательно, хотя и немного бледновата»; «Выглядит довольно слабой. По выражению ее лица очевидно, что она прошла через тяжелое испытание»; «Выглядит очень худой», - рассуждали читатели People под репортажем.

Кажется, некоторые забыли, что не так давно Кейт прошла курс химиотерапии. А что касается «неуместных» эмоций - ничего подобного от жителей Саутпорта не слышно. К слову, ранее в городок приезжал сам король Карл III.