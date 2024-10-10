«80 таблеток в день»: Лиза Мари Пресли в мемуарах призналась в наркотической зависимости

Лиза Пресли принимала по 80 таблеток опиоидов в день, потому что, по ее словам, «быть трезвой было слишком больно». Затем ее употребление наркотиков переросло в зависимость. Дочь культовой суперзвезды Элвиса Пресли, которой на момент смерти в прошлом году было 54 года, пристрастилась к таблеткам после рождения дочерей-близнецов с помощью кесарева сечения.

В новых мемуарах, которые поступили в продажу в начале этой недели, Лиза Мари призналась: «Это дошло до 80 таблеток в день. Чтобы кайфануть, требовалось все больше и больше, и я, честно говоря, не знаю, когда организм решает, что больше не может с этим справляться. Но в какой-то момент он это делает. Это был абсолютный вопрос зависимости, ломки в большой лиге. Я просто хотела проверить. Было слишком больно быть трезвой».

В мемуарах сообщается, что вся семья была шокирована зависимостью Лизы, поскольку она никогда не употребляла наркотики. Дочь Элвиса, которая была матерью четверых детей, после передозировки оказалась в больнице, а затем в реабилитационном центре. Позже, после лечения, у Лизы Мари произошел рецидив, именно в этот момент она решила изменить свой образ жизни, «очиститься и стать трезвой».

Но вскоре дела пошли хуже, когда ей сделали бариатрическую операцию, что является медицинским термином для процедур по борьбе с ожирением. К ним относятся уменьшение желудка и изменение гормонального фона кишечника. После ее трагической смерти выяснилось, что она умерла от «тонкокишечной непроходимости», а не от опиоидной зависимости, как считали многие ее поклонники.