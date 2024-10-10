Сильнейший тропический штормовой ветер от мощного урагана «Милтон» обрушился на города западного побережья Флориды (США) поздно вечером в среду, вызвав торнадо по всему штату. «Сначала мы думали остаться дома, но когда увидели, что все жители многоквартирного дома собирают чемоданы и вещи, мы тоже решили уехать», - описывает пугающую ситуацию эстонка Ли, проживающая в Тампе.

Прожившая всю жизнь в Вильянди Ли Вирусте сейчас живет в Тампе, штат Флорида. Ей и ее возлюбленному пришлось покинуть свой дом, чтобы спастись от мощного урагана «Милтон». «Мы узнали о том, что нас ждет, пять дней назад. Когда местные жители узнали об этом, все побежали покупать топливо», - объясняет она, добавляя, что через несколько минут все бензоколонки опустели.

К тому времени все товары в магазинах тоже были раскуплены. «Ввода, яйца и различные сухие товары закончились», - рассказывает Ли, добавляя: «Никогда не знаешь, как долго кому-то придется сидеть дома и будет ли электричество...»