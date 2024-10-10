32-летняя дочь лидера The Rolling Stones Мика Джаггер родила первенца от 24-летнего бойфренда

Джаггер опубликовала несколько снимков с бойфрендом, своей матерью Джерри Холл и новорождённым. Модель написала, что сын появился на свет 30 сентября и его назвали Дин Ли Джаггер Седлик.

«Мы так влюблены и счастливы и не можем перестать смотреть на сына. Спасибо тебе, Камбриан, за то, что ты такой замечательный и заботливый», - подписала семейные фотографии Джорджия.

О беременности Джорджии стало известно в начале лета, когда модель опубликовала фото с округлившимся животом. Ранее Джаггер встречалась с ресторатором Луи Леви.

Джорджия Мэй Джаггер - дочь Мика Джаггера и его бывшей возлюбленной Джерри Холл. Родители модели были вместе с 1977 по 1999 год, у них четверо общих детей. Холл также была замужем за миллиардером Рупертом Мёрдоком