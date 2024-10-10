ФОТО В Хаапсалу фургон съехал с дороги и врезался в столб

Женщина, проезжавшая мимо заправки Circle K в Ууемыйза в Хаапсалу, издалека заметила полицейские и спасательные машины, а также автомобиль, попавший в аварию. Она рассказывает, что на этой улице разрешенная скорость составляет 50 км/ч. «Машина, попавшая в аварию, вероятно, ехала с довольно высокой скоростью», - предполагает женщина.

ДТП в Хаапсалу 10.10.2024. Фото: Erakogu

«Я ехала в город по Таллиннскому шоссе и незадолго до въезда в город увидела карету скорой помощи с мигалками, которая мчалась в сторону Таллинна. Вероятно, кого-то с места аварии увезли в больницу», - говорит женщина.

ДТП в Хаапсалу 10.10.2024. Фото: Erakogu

Пресс-секретарь Полиции и Погранохраны Леэни Алмосен сообщила, что сегодня около 15:50 центр тревоги получил сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Ууемыйза в Хаапсалу, возле дома 77 на Таллиннском шоссе, где, по предварительным данным, фургон Peugeot Partner съехал с дороги и врезался в столб.

«Фургоном управлял 42-летний мужчина, который в момент аварии был один в машине. Спасатели помогли водителю выбраться из автомобиля, и скорая помощь доставила его в больницу в тяжелом состоянии. Движение на месте происшествия затруднено, так как в результате аварии металлический столб был сломан. Точные обстоятельства аварии выясняются», - рассказала Алмосен.