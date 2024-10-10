ВИДЕО Стюардесса предостерегла туристов от повторения распространенной ошибки: касается багажа

Опытная стюардесса Элли Кейс, у которой почти 160 тысяч подписчиков в TikTok, предостерегла туристов от повторения распространенной ошибки, которая может подвергнуть риску их безопасность.

«Всегда, всегда, всегда переворачивайте данные на багажной карточке наоборот. Вы даже представить себе не можете, сколько людей я вижу ежедневно, и их данные выставлены на всеобщее обозрение», - отметила Элли.

При этом она рассказала, что нередко люди оставляют на видном месте не только свое имя и фамилию, но и номера телефонов и домашние адреса.

Элли поясняет, что, используя бирки с контактной информацией, путешественники надеются, что в случае утраты багажа, нашедшим его людям будет проще найти владельца. А потому если они все же намерены делиться такими данными, их стоит написать на листочке и вставить в бирку так, чтобы его не могли увидеть посторонние, проходящие мимо вас в аэропорту или на вокзале.

«В таком случае, находясь в поезде или в самолете, вы не будете выставлять на всеобщее обозрение свои личные данные, однако если ваш багаж действительно потеряется, нашедший его сможет просто развернуть бирку и получить ваши данные. Чтобы облегчить им задачу, вы можете написать на внешней стороне "Переверните бирку" или что-то в этом духе», - добавила она.