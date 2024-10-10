Ни для кого не секрет, что за туристами во время отпуска охотятся мошенники и преступники, желающих воспользоваться тем, что расслабленные на отдыхе люди чаще теряют бдительность. И хотя многие путешественники уже хорошо осведомлены о главных уловках воров, кое-что они все же могут упускать из вида.
ВИДЕО ⟩ Стюардесса предостерегла туристов от повторения распространенной ошибки: касается багажа
Опытная стюардесса Элли Кейс, у которой почти 160 тысяч подписчиков в TikTok, предостерегла туристов от повторения распространенной ошибки, которая может подвергнуть риску их безопасность.
«Всегда, всегда, всегда переворачивайте данные на багажной карточке наоборот. Вы даже представить себе не можете, сколько людей я вижу ежедневно, и их данные выставлены на всеобщее обозрение», - отметила Элли.
При этом она рассказала, что нередко люди оставляют на видном месте не только свое имя и фамилию, но и номера телефонов и домашние адреса.
@allycase1 One of my top travel safety tips 🙌 I don’t even like strangers to know my name — no chance am I going to have my phone number and home address on display!! #travelsafety #safetraveling #traveltips #safetytips ♬ original sound - Ally Case
Элли поясняет, что, используя бирки с контактной информацией, путешественники надеются, что в случае утраты багажа, нашедшим его людям будет проще найти владельца. А потому если они все же намерены делиться такими данными, их стоит написать на листочке и вставить в бирку так, чтобы его не могли увидеть посторонние, проходящие мимо вас в аэропорту или на вокзале.
«В таком случае, находясь в поезде или в самолете, вы не будете выставлять на всеобщее обозрение свои личные данные, однако если ваш багаж действительно потеряется, нашедший его сможет просто развернуть бирку и получить ваши данные. Чтобы облегчить им задачу, вы можете написать на внешней стороне "Переверните бирку" или что-то в этом духе», - добавила она.