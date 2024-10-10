ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ? «Это клевета!» Фанаты разочарованыны пакетом Brigitte Fitness от эстонской королевы скандалов

Блогер обещает клиентам, что к 15 декабря они получат в рамках пакета Brigitte Fitness сто новых рецептов, тренировочный план и другие советы. Но на данный момент, почти через месяц, Хунт не добавила ни одной программы тренировок. Разочарованные клиенты жалуются, что, по их мнению, пакет не стоит своих денег.

«Обычно я делилась своими любимыми продуктами, которые сама купила, и добавляла к ним чеки. Я обещала потребителям, что к декабрю будет сто моих рецептов, и сейчас осталось еще немного времени. Все проблемы клиентов, которые написали, я решила. Прошу средства массовой информации не создавать снова ложное представление обо мне, как будто кто-то был обманут при покупке моих товаров. Это не соответствует действительности. Если кто-то это утверждает, это клевета», - комментирует блогер ситуацию изданию Elu24.



По словам Хунт, все, кто имеет на это законные основания, получат деньги обратно: «Возврат денег клиентам осуществляется в соответствии с законом об обязательствах, поскольку я нарушила некоторые из них. Если бы я нарушила, конечно, требования клиента были бы удовлетворены, и я вернула бы деньги».