Балет-рекордсмен возвращается в Таллинн: шоу, которое запомнится надолго

Cостав труппы состоит исключительно из танцоров ведущих театров США и Европы. Балет-шоу уже посмотрели 70 000 зрителей по всему миру. А это абсолютный рекорд для современного балета.

Балет-шоу «The Great Gatsby» - это одноименная постановка романа американского писателя Фрэнсиса Фицджеральда, рассказанная в танце.

События романа происходят в окрестностях Нью-Йорка. После завершения Первой мировой войны экономика Америки стремительно шагнула вперёд. На волне сухого закона подпольные торговцы спиртным богатели и, на зависть окружающим, вели роскошный образ жизни. Одним из таких и был Гэтсби. А где водятся большие деньги - всегда рядом интриги и любовь.

В основу сюжета балета положена линия романтических отношений Гэтсби с замужней женщиной. Это история о любви и мечте, предательстве и смерти; история о дорогой цене за слишком долгую верность единственной мечте. История, выраженная в пластике и в музыке, по закону жанра, завершится трагическим финалом.

Фото: Промо

В проекте задействован международный звездный состав, над хореографией работал один из самых востребованных хореографов современности, по версии The New York Times, Дуайт Роден (США), а музыку для балета создавали музыкальный продюсер Константин Меладзе и композитор Юрий Шепета.

Этот успешный и амбициозный проект, премьера которого прошла в октябре 2014 года, уже побывал в Берлине, Франкфурте, Каннах, Париже, Женеве, Вене и других городах Европы. Спектакль посмотрели сотни тысяч зрителей.

Музыка к балету передаёт настроение американских «ревущих 1920-х» в современной интерпретации. В основе саундтрека – симфоническая музыка, современные музыкальные ритмы, джаз, череда стилизаций под классику золотой эры блюза и диксиленда, киномузыка.